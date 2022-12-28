РАНХиГС объявила об отмене Гайдаровского форума в 2023 году

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Гайдаровский форум в начале января 2023 года не состоится, сообщили ТАСС в пресс-службе РАНХиГС. Там уточнили, что перед проведением форума необходимо пересмотреть его формат, в том числе с точки зрения работы с экспертным сообществом. Это, в свою очередь, требует быстрых изменений, которые следует обсудить с органами публичной власти.

Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом, — подчеркнули в пресс-службе.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесен на второй квартал 2023 года вместо четвертого квартала 2022 года. По его словам, о точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно.