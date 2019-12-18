https://static.news.ru/photo/10714b5a-2270-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Сбербанк и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия (СП) в сфере транспорта и доставки еды. Соглашение подразумевает передачу доли в сервисе Delivery Club группе компаний Rambler Group.

Об этом сообщается в совместном заявлении Сбербанка и Mail.ru Group, поступившем в распоряжение РБК. Стороны получили паритетные доли в СП. До 10% акций новообразованной компании пойдут на программы долгосрочной мотивации персонала.

Сбербанк внесёт в СП 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее Foodplex). Партнёры кредитной организации Rambler Group и GHP Group получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в сервисе доставки еды составит до 98,1%.

Mail.ru Group внесёт в СП каршеринговый сервис YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group и ряд других комплиментарных активов.

Совместное предприятие получит от компаний-учредителей около 47 млрд рублей инвестиций. В случае достижения целевых показателей бизнес-плана к ноябрю 2020 года, стороны добавят к этой сумме до 17,6 млрд рублей. В совет директоров СП вошли три представителя от Mail.ru Group, в том числе гендиректор Борис Добродеев, и три представителя Сбербанка, включая первого заместителя председателя правления Льва Хасиса.

Ранее NEWS.ru информировал о покупке Сбербанком у Газпромбанка и Ростеха 36% акций в совладельце Mail.ru Group — компании «МФ Технологии».





