Сбербанк и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия (СП) в сфере транспорта и доставки еды. Соглашение подразумевает передачу доли в сервисе Delivery Club группе компаний Rambler Group.
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Сбербанк внесёт в СП 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее Foodplex). Партнёры кредитной организации Rambler Group и GHP Group получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в сервисе доставки еды составит до 98,1%.
Mail.ru Group внесёт в СП каршеринговый сервис YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group и ряд других комплиментарных активов.
Совместное предприятие получит от компаний-учредителей около 47 млрд рублей инвестиций. В случае достижения целевых показателей бизнес-плана к ноябрю 2020 года, стороны добавят к этой сумме до 17,6 млрд рублей. В совет директоров СП вошли три представителя от Mail.ru Group, в том числе гендиректор Борис Добродеев, и три представителя Сбербанка, включая первого заместителя председателя правления Льва Хасиса.
Ранее NEWS.ru информировал о покупке Сбербанком у Газпромбанка и Ростеха 36% акций в совладельце Mail.ru Group — компании «МФ Технологии».
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