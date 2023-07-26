Райффайзенбанк временно откажется принимать наличную валюту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Райффайзенбанк с 1 августа 2023 года временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц, сообщается на сайте кредитной организации. В банке отмечают, что решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.

С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов - физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность, — говорится в сообщении.

В банке также добавили, что валютные переводы и конвертация рублeй в иностранную валюту по-прежнему доcтупны в мобильном приложении и онлайн-банке «Райффайзен онлайн». Вноcить рубли можно в банкоматах и кассах банка. Внесение в банкоматах мгновенно и беcплатно.

Райффайзенбанк с 20 июня ввел комиссию за входящие переводы из других банков в долларах США на счета физлиц. Сумма комиссии составляет 50% от перевода, но при этом она не может превышать $500.

В апреле Райффайзенбанк ограничивал возможность переводов в валюте для некоторых частных клиентов, а также повышал для физлиц минимальный порог. В частности, минимальная сумма переводов в другие банки в долларах США и евро тогда увеличилась до 20 тысяч.