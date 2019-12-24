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Жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, почти полностью отказались от наличных денег и используют банковские карты: кредитные или дебетовые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Три четверти россиян оплачивают большую часть покупок банковской картой — кредитной или дебетовой. Каждый пятый заявил, что расплачивается наличными. При этом меньше всего наличные используют в Москве, Санкт-Петербурге и городах с населением около 500 тысяч человек. Каждый пятый опрошенный признался, что активно пользуется кредитной картой для оплаты ежедневных нужд, — привели данные исследования в РИА Новости.

Жители крупных городов пользуются банковскими картами ежедневно. По результатам исследования, более чем у 75% жителей городов-миллионников есть хотя бы одна кредитная карта. Тогда как в городах с населением менее 700 тысяч обладателей кредиток — не больше 70%.

Аналитики также обратили внимание, что 2% опрошенных вообще не используют какие-либо банковские карты. По данным исследования, они проживают в городах с населением менее 300 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мошенники придумали новый способ, как обмануть держателей банковских карт. Злоумышленники работают около банкоматов, в команде, что усложняет попытки человека избежать обмана.