Raiffeisen Bank передумал выводить капитал из России Bloomberg: Raiffeisen отменил выкуп акций и вывод прибыли из российского филиала

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Raiffeisen Bank International AG (RBI) отменил сделку по выкупу акций, которая должна была позволить вывести около €1,5 млрд ($1,6 млрд) нераспределенной прибыли из российского подразделения банка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным СМИ, банк принял это решение из-за недостаточно выгодных условий сделки.

Сообщается, что в Raiffeisen Bank пытались улучшить ситуацию для продолжения процесса вывода, но не смогли достичь успеха. Во время последних переговоров с соответствующими органами компания решила отказаться от соглашения, так как продолжение вывода капитала на текущих условиях могло бы привести к нарушению антироссийских санкций.

Ранее крупнейший в России банк с иностранным капиталом анонсировал планы по приобретению 24,1% акций австрийской строительной компании Strabag у российской компании Iliadis JSC. Эти акции принадлежали бывшему владельцу компании Олегу Дерипаске. После этого RBI планировал репатриировать акции Strabag в виде дивидендов.

Однако регуляторы предупредили Raiffeisen о невозможности нарушения санкций. Американские власти ранее заявляли, что подобные нарушения будут наказываться штрафами. Министр экономики Германии также изучал предлагаемую сделку.

Ранее сообщалось, что четыре крупных китайских банка, в том числе Bank of Taizhou, Industrial Bank, China Citic Bank и ICBC, перестали принимать поступающие из России платежи. Причиной отказа стала угроза вторичных санкций со стороны США. В конце марта в вопросе платежей между странами произошло резкое ухудшение ситуации, были отменены порядка 80% транзакций. В частности, речь шла о переводах в юанях из РФ.