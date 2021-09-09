Работу с инвесторами назвали слабым звеном в России

В России необходимо создавать, развивать и поддерживать промышленные парки. Об этом сообщили участники сессии «Экономика „простых вещей“. Можем ли мы производить?» на IV Столыпин-форуме. Сегодня государство должно создавать условия развития для инвестиционной структуры. Тогда малый и средний бизнес сможет себя реализовать, рассказала Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Что же касается вопросов содействия малому и среднему предпринимательству, то для улучшения работы следует убрать избыточную конкуренцию, сообщил основатель и президент Zenden Group Андрей Павлов.

Российский рынок вошёл в список четырёх наиболее значимых рынков для взаимодействия со шведской компанией. Мы зависим от импортного сырья — пряжи, волокна, хлопка, полиэстерного волокна. Естественно, это сказывается на стоимости конечно продукта, — отметила генеральный директор ООО Закупочные услуги ИКЕА Рус Алла Котюга.

Также, по её словам, сильно мешают производству мебели старые советские ГОСТы, которые уже никак не соответствуют современным стандартам.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на сессии Столыпинского форума, рассказал, что введение крипторубля в РФ позволит защитить российские и иностранные инвестиции в условиях санкционных войн и завершит цифровую трансформацию национальной экономики.