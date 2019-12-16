https://static.news.ru/photo/62f7a4fc-2007-11ea-a089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2019 года составила 2,9 млрд рублей, увеличившись за ноябрь на 10,2%.

Долги по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря составили 2,88 млрд рублей, увеличившись за месяц на 10,9%. Задолженность из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней составила 27 млн рублей, снизившись по сравнению с 1 ноября на 14,4%, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Около 38% от суммы задолженности сформировалось перед работниками обрабатывающих производств, 20% — строительства, 15% — в сфере добычи полезных ископаемых, 8% — сельского хозяйства, 6% — транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что в России задолженность по заработной плате на 1 ноября 2019 года составила 2,63 млрд рублей, что на 3,3% выше показателя предыдущего месяца. На образовавшиеся в 2019 году долги приходится 1,37 млрд рублей, в 2018 году — 605,4 млн рублей, в 2017 году и ранее — 658 млн рублей.