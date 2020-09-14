Работодатели назвали навыки конкурентоспособных работников

https://static.news.ru/photo/e48850cc-f719-11ea-ba54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стратегическое мышление и навык убеждения считают навыками, необходимыми для того, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке труда в российских компаниях. Это следует из результатов совместного исследования, проведённого рекрутинговой компанией Hays, компанией Skyeng, образовательным порталом GeekBrains и «Нетологией».

Так, стратегическое мышление упомянули 62% компаний, навык убеждения — 57%, ещё 47% отметили важность умения работать в команде, передаёт ТАСС.

Для работодателей актуальнее всего оказались навыки работы в команде (78%), стратегическое мышление (70%) и два навыка, на которые обратили внимание меньше половины сотрудников (по 41% и 40%), — эмоциональный интеллект (70%) и умение расставлять приоритеты (66%), — говорится в исследовании.

В большинстве принявших участие в опросе компаний отметили, что работодатель берёт на себя обучение и адаптацию новых сотрудников. Например, в 80% компаний есть система адаптации новичков, 74% проводят внутренние курсы и тренинги, 54% обучают сотрудников управленческим навыкам, а 52% — иностранным языкам.

Среди направлений корпоративного обучения работодатели отдельно обращают внимание на лидерские программы. Система развития лидерских качеств есть в 45% компаний, еще 30% считают ее внедрение стратегическим приоритетом. По мнению работодателей, программы лидерства помогают повысить конкурентоспособность менеджеров высшего звена и компании в целом, удержать ценные кадры и сформировать из них «золотой резерв» компании, — уточнили авторы работы.

Отмечается также, что обучение работников положительным образом сказывается на конкурентоспособности самой компании, но сотрудников необходимо мотивировать учиться: 84% из них мотивируют сотрудников тем, что рассказывают о возможностях обучения в компании, 74% привлекают к обучению руководителей, а 60% дают возможность учиться в рабочее время. Необходимость мотивации отметили 79% работодателей. 75% ставят целью корпоративного обучения устранение пробелов в компетенции сотрудников, 67% — повышение квалификации персонала и 59% — развитие лидерских качеств у прошедших обучение. При этом компании ограничивают бюджет на эти цели, например, в 44% компаний на обучение выделяют до 10% HR-бюджета.

Опрос проводился среди 5153 респондентов: 286 работодателей, 68% из которых — международные компании, и 4867 профессионалов.

Как писал NEWS.ru ранее, понятие минимального размера часовой ставки может быть введено в РФ, соответствующий пункт включён в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.