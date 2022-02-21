Работающим пенсионерам рассказали о нововведениях в 2022 году

В 2022 году работающим пенсионерам увеличат предельную величину взносов в ПФР, в результате чего уменьшится количество пенсионных баллов при неизменной заработной плате, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он уточнил, что индексация коснётся их только в том случае, если они являются получателями социальной или государственной пенсии.

Работающие пенсионеры могут получить официальную индексацию в том случае, если им назначена социальная, а также государственная пенсия. В случае наличия страховой пенсии такого права не предусмотрено, — отметил эксперт.

В частности, работающим «чернобыльцам», которые имеют право на получение госпенсии, с 1 апреля 2022 года полагается повышение выплат на 7,7 %.

Как сообщил Гиринский, если пенсионер уволится в 2022 году, то ему начислят баллы по «повышенной стоимости» (104,69 рублей). Максимальная прибавка, которую он сможет заработать, составит 314,07 рублей.

Ещё одно нововведение связано с установлением минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 13890 рублей. В случае, если пенсия не достигает МРОТ, она автоматически вырастет.

Также в 2022 году у работающих пенсионеров появится возможность быстрее оформить налоговые вычеты за лечение и обучение. Теперь их можно будет получить в том же году, когда были оказаны такие услуги, а не в следующем, как это было ранее, пояснил экономист.

Кандидат экономических наук Лариса Сорокина ранее рассказала, в каком месяце пенсионерам выгоднее уволиться с работы. Так, по её словам, увольняющийся в марте пенсионер в апреле уже не будет значиться в списках работающих лиц. В этой связи он получит статус «неработающего» и ему начнут рассчитывать доплаты также с апреля, вне зависимости от того, уволился человек 1 или 31 марта. В этой связи с финансовой точки зрения выгоднее увольняться ближе к концу месяца.