Qualcomm прекратила продажи процессоров в России

Производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm приостановил продажи своей продукции компаниям из России, заявил старший вице-президент по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Корпорация таким образом отреагировала на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в РФ. Соответствующая запись была опубликована на странице представителя компании в Twitter.

Мы прекратили продажу продукции российским компаниям и соблюдаем санкции США, — рассказал Тиббитс.

Он добавил, что Qualcomm сделала прямые пожертвования гуманитарным организациям для помощи украинцам.

Журнал Forbes ранее сообщил, что на международные компании, которые приняли решение частично или полностью уйти с российского рынка, работают более 200 тысяч человек по всей стране. При этом самым крупным работодателем является компания McDonald’s. Всего в ресторанах быстрого питания работают 62 тысячи человек.

На втором месте располагается компания Pepsico, на которую работают более 19 тысяч россиян. Руководство бренда приняло решение приостановить инвестиции в российские проекты, но сохранить производство товаров. По такому же пути пошли и другие западные компании.