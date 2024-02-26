Qiwi усомнилась в наличии денег у КИВИ Банка после ликвидации

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Международная группа Qiwi усомнилась в том, что у бывшего актива останутся средства после ликвидации лишившегося лицензии КИВИ Банка, сообщается в пресс-релизе компании. При этом отмечается, что у учреждения не было признаков банкротства, передает ТАСС. Оставшийся капитал, который на конец прошлого года составляет 25 млрд рублей, будет передан российскому юридическому лицу АО «Киви».

[Но] нет никакой определенности в том, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация и будут ли в принципе какие-либо средства доступны АО «Киви» после ликвидации [банка], — сообщила группа.

Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщало, что КИВИ Банк располагает достаточным количеством активов для расчета со всеми кредиторами. Так, выявлено порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей.

В АСВ отметили, что продолжают внимательно изучать качество кредитного портфеля КИВИ Банка, а также выданные им поручительства и гарантии. Согласно представленным данным, на анонимных кошельках лежит около 277 млн рублей, в общей сложности их 1,3 млн. При этом средний размер остатка средств на одном счете составил 212 рублей.

Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.