«Ждём в гости каждый день»: «Пятёрочка» представила новый слоган

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«Пятёрочка» в рамках новой концепции представила новый слоган «Ждём в гости каждый день». Торговая сеть также запустила рекламную кампанию, которая приглашает всех посетить новые магазины ритейлера, где практически каждый может найти самое нужное и важное.

Новый слоган отражает наш фокус на выполнении всех сервисных обещаний. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами в «Пятёрочку» становился приятным и поднимал настроение, — заявил директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

В основе позиционирования сети новая концепция магазинов, которая реализована уже более чем в двух тысячах торговых точек. Слоган и новый ремонт должны продемонстрировать, что «Пятёрочка» предлагает покупателям свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и заботу о сообществе.

Компания стремится к тому, чтобы клиенты магазина ощущали себя гостями при каждом посещении. Для этого в торговых точках расширяется ассортимент многих категорий товаров, появляются горячая выпечка, свежесваренный кофе, идеи для ужина и скидки на многие продукты.

Ранее, как писал NEWS.ru, в «Пятёрочке» была обнулена наценка на ряд социально значимых товаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ эту инициативу поддержала.