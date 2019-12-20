Пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры о поставках российского газа. Контракты предусматривают поставки голубого топлива с 1 января.
О достигнутых соглашениях сообщает украинское агентство «Лига» со ссылкой на информированный источник на нефтегазовом рынке.
О каких именно компаниях и о каких объёмах газа идёт речь,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.
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