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Соединённые Штаты лукавят и выдают желаемое за действительное, когда рассказывают о благодарности европейских политиков за санкции против подрядчиков газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, утверждения американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о «положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности». Все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкционным мерам...