Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры о поставках российского газа. Контракты предусматривают поставки голубого топлива с 1 января.

О достигнутых соглашениях сообщает украинское агентство «Лига» со ссылкой на информированный источник на нефтегазовом рынке.

О каких именно компаниях и о каких объёмах газа идёт речь, не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

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