Белоруссия в марте начнёт получать нефть по цене без премии ещё от пяти российских компаний помимо промышленно-финансовой группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Пять новых игроков, с которыми мы будем работать. Они не входят в список наших традиционных поставщиков, это дополнительно к группе компаний «Сафмар». Поставки будут по рыночной цене без премии, — цитирует РИА Новости представителя госконцерна.
Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.