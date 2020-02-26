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Миллиардеров в Китае стало на 182 человека больше в 2019 году. В Соединённых Штатах Америки показатель скромнее — состояние 59 граждан достигло $1 млрд.

На 31 января 2020-го общее число миллиардеров в КНР достигло 799, а в США их 626. На третьей строчке в рейтинге расположилась Индия — 137 богачей. В РФ 91 человек...