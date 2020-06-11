Ситуация в американской экономике действительно складывается чрезвычайно опасная. С одной стороны, борьба с пандемией привела к рекордному количеству безработных за всю историю США, а именно к 22 млн человек. С другой стороны, экономисты отмечают положительную динамику на американских фондовых рынках и значительное повышение котировок акций по многим компаниям. Такая разнонаправленная динамика может говорить только об одной очень тревожной вещи: о возникновении спекулятивного капитала на фондовых площадках. Об этом заявила NEWS.ru исследователь Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Опрошенные нашим изданием специалисты прогнозируют: США могут исчезнуть как один из крупнейших импортеров товаров и ресурсов.

По словам Новиковой, часть игроков рынка сейчас пытается заработать в первую очередь на отскоке котировок после долгого падения всех индексов, а часть из них пытается «разогреть» бычий рынок с целью заработка как на игре вверх, так и вниз при развороте рынка.

Данная ситуация может привести к тяжелейшим последствиям не только в американской экономике, но и на всех международных рынках: пандемия уже показала, насколько зависимы одни страны от других в глобальной системе производства товаров и услуг. В этой связи достанется всем, включая и российскую экономику, так как нефтяные котировки в этой связи могут показать новые рекордные минимумы, а в мире можно будет говорить о глубокой рецессии, из которой уже будет очень сложно выбраться всем. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Как стало известно, авторитетные финансисты, которые были опрошены популярнейшим телеканалом бизнес-новостей CNBC заметили в американской экономике «пузырь», напоминающий тот, что имел место в теперь уже далёком 2000 году на рынке так называемых «доткомов».

Стоит напомнить что такое «пузырь доткомов», который существовал в период приблизительно с 1995 по 2001 год. Кульминация произошла 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии. Данный спекулятивный пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес.

Акции фирм, предлагавших использовать интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Причём, такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика», на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств и сильному падению индекса NASDAQ.

Таким образом, указывая на кризис двадцатилетней давности финансисты опрошенные CNBC посоветовали инвесторам внимательно отнестись к вложениям и категорически пересмотреть свои портфели. К примеру известный аналитик инвесткомпании Fiig Джонатан Шеридан высказал серьёзное опасение перед угрозой массовых банкротств на фоне развивающегося кризиса.

США могут исчезнуть

Xinhua/Global Look Press

Уместно сказать, что финансовый кризис в 2020 году прогнозируют все крупнейшие финансовые аналитики, в том числе и российские. Триггером, вероятно, стало падение цен на нефть, а что будет дальше — во многом зависит от США. Вероятность кризиса в США при раздутом рынке в настоящее время очень велика — он обязательно будет, но пока не известно — летом, осенью или зимой. Трамп принимает огромные усилия для поддержки экономики: до выборов в ноябре вероятность кризиса меньше, чем после них.

Важно учитывать, что США являются доминирующей экономикой, поскольку выпускают доллар — основную валюту в международной торговле (70% объёмов торговли ведётся в долларах). Поэтому страна-эмитент несёт по сути ответственность за мировую экономику. И если американская экономика рушится, то с падением доверия к доллару кризис перекинется в другие страны.

Так как в подобном случае возникнет неопределённость с всеобщим эквивалентом в мировой торговле, который может заменить доллар, объясняет профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Пример: как мы будем оценивать нашу нефть при торговле, например, с Вьетнамом?

Данная ситуация может привести к тяжелейшим последствиям не только в американской экономике, но и на всех международных рынках: пандемия уже показала, насколько зависимы одни страны от других в глобальной системе производства товаров и услуг. В этой связи достанется всем, включая и российскую экономику, так как нефтяные котировки в этой связи могут показать новые рекордные минимумы, а в мире можно будет говорить о глубокой рецессии, из которой уже будет очень сложно выбраться всем. Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

В этом случае, продолжает Юденков, масса стран, которые экспортируют в США, окажутся в очень тяжёлом положении, поскольку потеряют один из важнейших рынков и большую долю экспортных доходов. К сведению, сегодня США и Китай — крупнейшие экономики мира среди потребителей ресурсов, поэтому по цепочке кризис скажется на всех странах.

В условиях продолжающихся международных санкций уже на протяжении 6 лет российская экономика приобрела определенную устойчивость в режиме автономии. У России есть все ресурсы для самостоятельного выживания в мире, разделенном границами в условиях пандемии. Наша страна находится в наиболее выгодном положении из всех, — убеждён Юрий Юденков.

Xinhua/Global look Press

Во-первых, у нас есть все ресурсы для независимого существования и развития, и, во-вторых, накоплена значительная финансовая подушка в виде резервов стабилизационного и других фондов, указывает аналитик.

С ним полностью соглашается руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Естественно, говорит он, что американский кризис приведет к падению стоимости доллара и однозначно вызовет дисбаланс мировой экономики. И для России в этом шторме наиболее перспективный вариант развития событий — это укрепление национальной валюты на фоне доллара и своих позиций на мировой арене. Однако уровень глобализации непременно внесёт свои коррективы и в России может возникнуть дефицит американской валюты, через отток капитала для покрытия домашних проблем, поясняет эксперт. А уже нехватка доллара может осложнить международные расчеты по торговым операциям для России. В дополнение ко всему экономика США — один из крупнейших потребителей и влияние на спрос во всех сферах вероятно будет иметь эффект снежного кома, предупреждает российский финансовый аналитик.

Стремительный рост фондового рынка без видимых на то причин, который наблюдается сегодня, может превратиться в «пузырь». Если он лопнет, то инвесторы разом лишатся миллионов долларов, которые вложены сегодня в акции компаний. Вполне вероятно, что сценарий 2000 года опять повторится, нанеся ущерб и всем игрокам рынка, сильно могут пострадать например пенсионные фонды, которые также вкладывают деньги в акции компаний. Следует добавить, что наряду с ростом фондового рынка цены на защитные активы не спешат опускаться и это в свою очередь говорит о довольно осторожных инвестполитиках. Юрий Мазур руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker

Вообще все зависит от того, каких размеров пузырь, и что имеет в виду CNBC, когда говорит, что есть пузырь, уточняет Агван Микаелян, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Если пузырь на нефтяном рынке – это одно дело, а если на финансовом рынке – совсем другое, отмечает он.

От размеров пузыря зависит то, как это отразится на США, и если этот пузырь слишком больших размеров, то толчки почувствуют, конечно, во всем остальном мире. На сегодняшний день США являются одним из ключевых узлов финансирования всей мировой экономики, через который проходит огромное количество финансовых потоков. Любая проблема, любая турбулентность на финансовых рынках Соединенных Штатов обязательно отражается на всех остальных рынках. Агван Микаелян член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

Аналитик предлагает свой прогноз падения американской экономики на 6%, учитывая ее размер, это колоссальная сумма. Если еще и пузырь будут сдувать, этот фактор может сложиться с объективным падением экономики, связанным с коронавирусными и нефтяными тенденциями. Такая комбинация может дать очень плохой эффект, заключил Микаелян .