https://static.news.ru/photo/13e52178-da25-11e9-9e63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на встрече с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы Фото: kremlin.ru

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за восемь неудач при венчурном инвестировании бюджетных средств можно получить 20-летний срок. Так, по его словам, устроено законодательство и именно поэтому многие избегают высокорисковых вложений в стартапы.

К сожалению, так устроено законодательство, что за восемь неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет суммарно, — цитируют «Ведомости» его выступление на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Белоусов считает, что венчурное финансирование всё же необходимо, потому что другой формы работы со стартапами в мире ещё не придумано.

Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить соответствующие изменения в законодательство, пообещал поддержать их и лично договориться по этому вопросу и со Счётной палатой, и с прокуратурой.

Как писал News.ru, по итогам первого полугодия 2018 года на российском венчурном рынке было заключено 140 сделок, их число снизилось почти на 15% по сравнению с 2017 годом, но средний чек одной сделки вырос на 33,6%, до $1,87 млн. Цифры говорят о том, что инвесторы готовы вкладываться, но на рынке недостаточно инвестиционно привлекательных компаний. Наиболее привлекательными являются сферы «софт» и «Интернет». Самыми активными инвесторами оказались венчурные фонды, заключив сделки на $141,02 млн.