Путин ждёт предложений о финансовой помощи для решения проблем в Карабахе

https://static.news.ru/photo/12f7468e-2b54-11eb-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт предложений Минфина о финансовом обеспечении решения гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

На совещании о российской миротворческой миссии в регионе 20 ноября министр финансов России Антон Силуанов доложил, что во время контактов с коллегами из Армении были обращения по оказанию поддержки, в первую очередь в части финансового обеспечения социальной помощи людям, которые остались без крова.

Мы готовим предложения. Предложения будут вам отдельно доложены. Мы будем готовы к сотрудничеству в области финансовой сферы с нашими партнёрами, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Путин попросил доложить ему, когда вопрос будет проработан.

Ранее российский лидер заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики РФ. Он также обратил внимание на чёткую и слаженную работу миротворцев России в регионе, которая помогла остановить кровопролитие.

Руководитель государства отметил, что все гуманитарные усилия Москвы в Нагорном Карабахе должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам. Кремль в ближайшем будущем отправит представительную делегацию для решения гуманитарных проблем в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.