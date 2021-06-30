Путин заявил о высокой планке мировых цен на продукты питания

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что самый большой рост цен на продукты питания в России был в прошлом году и начале 2021 года. Для их регулирования был принят ряд мер.

Однако ситуация на продуктовом рынке сложилась так, что даже бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковка из соседних регионов. Девушка из Липецка задала соответствующий вопрос и поинтересовалась, контролируются ли цены или их устанавливают сами по себе.

Это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит. Причин много, — отметил президент

Президент сообщил, что меры регулирования применяются и они дают свой эффект. Однако это происходит не по всем группам товаров. Например самый большой рост на продукты был в прошлом году. Выросли цены на сахар на 41% и на подсолнечное масло.

Государство обращает внимание на вопрос цен, может и не всегда своевременно. Причём необходимо обратить внимание на вопросы логистики, сколько будет стоить товар с учётом доставки.

Также президент сообщил, что в последнее время вырос уровень экспорта. В прошлом году на нём заработали 37 миллиардов долларов.

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