Путин заявил о выходе России из кризиса

https://static.news.ru/photo/154d2ec2-c469-11eb-83e2-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из спровоцированного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этому поспособствовали усилия правительства и предпринимателей. Российский лидер также подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается и сейчас.

Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом, — произнёс он.

В заключение Путин подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что в скором времени Россия сможет выйти на новые рубежи.

Ранее Всемирный банк опубликовал прогноз о российской экономике, согласно которому в 2021-м уровень бедности в России сократится до 11,4%. Международная финорганизация улучшила прогноз по росту ВВП страны в этом году до 3,2%. Согласно предыдущим анализам, этот показатель должен был составлять 2,9%.

По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Так, потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.