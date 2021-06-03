Путин заявил о выходе России из кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из спровоцированного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, этому
Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом, — произнёс он.
В заключение Путин подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что в скором времени Россия сможет выйти на новые рубежи.
Ранее Всемирный банк опубликовал прогноз о российской экономике, согласно которому в 2021-м уровень бедности в России сократится до 11,4%. Международная финорганизация улучшила прогноз по росту ВВП страны в этом году до 3,2%. Согласно предыдущим анализам, этот показатель должен был составлять 2,9%.
По данным Всемирного банка, худший период кризиса на рынке труда России позади. Так, потери рабочих мест в ряде отраслей промышленности, розничной торговли и индустрии гостеприимства были связаны с введением ограничительных мер из-за коронавируса. Сокращение же занятости в сфере здравоохранения и социального обслуживания в период пандемии может быть вызвано повышением уровня психологической и физической усталости среди работников.