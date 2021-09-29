Путин заявил о восстановлении турпотока во всём мире после коронавируса

Распространение коронавируса нанесло серьёзный урон туризму во всём мире, но ситуация постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит ТАСС.

Примером урона, нанесённого туристической отрасли, Путин назвал ситуацию с туристическим потоком между Россией и Турцией. Так, в 2019 году Турцию посетило 6,8 млн российских туристов, а в 2020 году — только 1,5 млн. Вместе с тем сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавируса развивается «весьма позитивно», что позволяет говорить и о восстановлении турпотока.

Сейчас ситуация постепенно исправляется. За девять месяцев текущего года 2,5 млн российских туристов [приехали], — добавил российский президент.

Ранее основатель туристического агентства рассказала, как путешествовать по миру бесплатно. Для этого нужно подписать контракт о временной работе или совместить туристический отдых с командировкой. В частности, можно поехать помогать беженцам или участникам боевых действий в госпиталях, ухаживать за животными в зоопарках и нацпарках.