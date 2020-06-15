Путин заявил о важности ответной реакции граждан и бизнеса на поддержку

https://static.news.ru/photo/1730d6a2-af08-11ea-818a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оценка гражданами и бизнесом эффективности мер господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) имеет принципиально важное значение, считает глава РФ Владимир Путин.

Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер, — цитирует лидера ТАСС.

15 июня президент проводит совещание, посвящённое мерам поддержки экономики в условиях пандемии. Речь, в частности, пойдёт о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми. Профильный доклад будет представлен министром труда Антоном Котяковым.

Помимо этого, будут обсуждаться меры поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей. По этой теме докладчиками станут глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Налоговой службы Даниил Егоров.

О мерах поддержки строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования президенту расскажет замглавы правительства Марат Хуснуллин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин 2 июня представил Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в следующем году. Документ состоит из девяти разделов. Его цель — снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года.

Среди мер поддержки экономики и населения — новый порядок прямых выплат по больничным листам и по детским пособиям начиная со следующего года. Установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день сроком до трёх месяцев.