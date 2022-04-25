Путин заявил о стабилизации российской экономики

Отечественная экономика стабилизируется, инфляция замедляется, снижаются цены на отдельные товары, заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС. По словам Путина, власти продолжают отслеживать ситуацию, важно не допускать разбалансировки экономической динамики.

Российская экономика продолжает стабилизироваться, замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться, — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Сославшись на оценки специалистов, президент пояснил, что этому способствуют активное укрепление рубля на валютном рынке и динамика потребительского спроса. Он отметил, что после всплеска в феврале — марте наблюдается объективное снижение потребительской активности, поэтому важно сохранять контроль над ситуацией и не допускать нарушения балансировки экономической динамики.

Путин добавил, что власти продолжат принимать меры по дополнительной поддержке граждан, предприятий и экономики страны в целом.

Ранее Банк России сообщил об ухудшении медианного прогноза по инфляции на текущий год — он повысился на два процентных пункта, до 22%. При этом специалисты изменили и прогноз на 2023 и 2024 годы. В первом случае он понижен на 0,4 п. п. — до 7,6%, а во втором — повышен на 0,2 п. п., до 5%.