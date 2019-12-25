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Обсуждение вопроса цены на газ между Россией и Белоруссией в настоящее время продолжается. Страны по указанному поводу ещё не приняли окончательного решения. Об этом в среду, 25 декабря, рассказал глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, проблема обсуждения газа — это исключительно вопрос цены. Белоруссия, говорит Новак, хочет получить скидку при приобретении топлива. Это обсуждается. Окончательных решений ещё нет, — приводит слова министра...