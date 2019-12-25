https://static.news.ru/photo/fdfbd08c-2718-11ea-90b1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не выполнила план роста экспорта промышленной продукции почти на $8 млрд.
Ещё одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, — это поддержка экспорта. План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на $8 млрд, — цитирует Путина ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер Борисов рассказал о роли России на мировом рынке вооружений. Также на этом заседании обсуждалось стимулирование экспорта российской продукции военного назначения.