Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не выполнила план роста экспорта промышленной продукции почти на $8 млрд.

Ещё одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, — это поддержка экспорта. План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на $8 млрд, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер Борисов рассказал о роли России на мировом рынке вооружений. Также на этом заседании обсуждалось стимулирование экспорта российской продукции военного назначения.

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