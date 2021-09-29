Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Турцией

Рост товарооборота между Россией и Турцией за неполные девять месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, добавив, что отношения между странами развиваются позитивно, передаёт РИА Новости.

Я вот отметил сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 [месяца], рост составил свыше 55 [процентов], — цитирует агентство Путина.

По его словам, Анкара и Москва не только компенсировали всё, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили торговлю более чем на 30%.

Ранее сообщалось, что увеличение квоты на ввоз помидоров из Турции не окажет существенного влияния на внутренний российский рынок из-за незначительности объёма. Минсельхоз опубликовал проект приказа, согласно которому квота на ввоз турецких томатов увеличивается до 150 тыс. тонн. В начале текущего года квота на поставки помидоров из Турции была увеличена с 50 тыс. тонн до 100 тыс. тонн.