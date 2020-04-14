Путин заявил о резком снижении розничной торговли в России

https://static.news.ru/photo/f5e3ead0-7e41-11ea-9744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что розничная торговля в стране упала на 35%.

По его словам, из-за пандемии коронавируса рынок в России резко сжался, так как стремительное распространение заболевания нарушило многие торговые, хозяйственные и кооперационные связи, передаёт ТАСС.

Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что у РФ есть необходимые для антикризисной политики ресурсы и резервы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти думают над новыми шагами по поддержке экономики страны. Об этом 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в формате видеоконференции, заявил президент РФ Владимир Путин.