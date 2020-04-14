Путин заявил о резком снижении розничной торговли в России

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что розничная торговля в стране упала на 35%.
По его словам, из-за пандемии коронавируса рынок в России резко сжался, так как стремительное распространение заболевания нарушило многие торговые, хозяйственные и кооперационные связи,
Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что у РФ есть необходимые для антикризисной политики ресурсы и резервы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти думают над новыми шагами по поддержке экономики страны. Об этом 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящем в формате видеоконференции, заявил президент РФ Владимир Путин.
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