Путин заявил о нежелании исключать доллар из резервных валют

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Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчётов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчётов — это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединённые Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что из-за американских санкций Москва не может рассчитываться с партнёрами в долларах в военно-технической сфере и вынуждена переходить на другие валюты. Путин считает, что своими санкциями Вашингтон вредит в первую очередь сам себе.

Зачем это делают политические власти Соединённых Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надёжности долларовых расчётов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всём мире, в том числе и у самих США. Сокращается объём расчётов в долларах, — отметил российский лидер.

Ранее стало известно, что у президента РФ Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум на ближайшие девять лет. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска. Миллиардер отметил, что на позицию российского лидера не сможет повлиять даже санкционное давление со стороны Запада. Он добавил, что Россия не является изгоем, как это представляют себе на Западе.