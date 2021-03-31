Путин заявил о неприемлемости «дикого капитализма»

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«Дикий капитализм» неприемлем, так как разрушает основы государства, социума и бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы..

Извлечение прибыли является для предпринимателей приоритетной целью, но сегодня бизнесмены понимают, что ставить только её на первое место нельзя, так как это приводит к разрушению общества и государства, заметил российский лидер.

Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее Путин допустил государство может в отдельных случаях пользоваться инструментом национализации. В пример он привёл злостное неисполнение гособоронзаказа, когда государство исправно выделяет деньги, но компания не выполняет условия договора из-за низкого качества менеджмента.

Как сообщал NEWS.ru, Путин заявил, что российские власти поддержат бизнес, который трудоустроит людей, потерявших работу в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.