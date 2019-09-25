https://static.news.ru/photo/95dc2c06-dfa4-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на совещании с членами правительства Фото: kremlin.ru

Прирост инвестиций в основной капитал уже в будущем году должен вырасти в два с половиной раза — с текущих 2% до 5%. Это позволит увеличить рост ВВП в 2021 году более чем на 3%, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что такие параметры отражены в прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, которое приняло правительство. На его базе формируется проект бюджета.

Прирост ВВП, <...> как мы и ставили задачу, должен быть выше среднемировых [показателей]. Но, чтобы эту задачу решить, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал, — цитирует Путина ТАСС .

Глава государства отметил, что «это непростая, амбициозная задача».

Ранее, как писал News.ru, Путин назвал достойный уровень жизни граждан главным смыслом государственного управления. Он подчеркнул, что нацпроекты созданы для достижения «действительно прорывных результатов».