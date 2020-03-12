https://static.news.ru/photo/238e5aa8-208f-11ea-ae62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя претензии, которые обычно предъявляют к ЦБ в связи с санацией банков.

По словам Путина, санация была нужна, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и «потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».

Вот поэтому в своё время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо — это другой вопрос, — сказал глава государства в интервью ТАСС.

Президент отметил, что часто ЦБ обвиняют в том, что он забрал под себя финансовые учреждения и истратил огромное количество денег, выплатив большие деньги акционерам.

Но он и не акционерам платил в основном, акционерам-то и не платил почти ничего, платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санации того или другого финансового учреждения, — заметил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что около 30 банков могут остаться без лицензии в 2020 году. Информация следует из аналитического обзора Национальных кредитных рейтингов (НКР). Эксперты отмечают, что тенденция санации банковского сектора сохраняется, но не доходит до уровня массового отзыва лицензий. В 2019 году лицензию потерял 31 банк, а 12 присоединились к другим.