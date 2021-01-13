Путин заявил о необходимости минимизировать проверки бизнеса

https://static.news.ru/photo/e06b0f3c-55b2-11eb-972c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Плановые проверки бизнеса должны быть минимальными, их нужно проводить только при наличии рисков, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

По его словам, проверки следует осуществлять только в тех компаниях, где может быть ущерб жизни или здоровью людей или окружающей среде, передаёт ТАСС.

Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде, — сказал глава государства.

Такое заявление он сделал, заслушав доклад заместителя председателя кабмина Дмитрия Григоренко о ходе реформы государственного контроля.

Как писал NEWS.ru, Путин перечислил российские регионы, которые отстают по дорожному строительству.

По его словам, к ним относятся Пермский край, Крым, Карелия, Мордовия, Смоленская, Ростовская, Астраханская, Липецкая, Мурманская, Рязанская области и Еврейский автономный округ. Он заявил , что внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России необходимо усилить.