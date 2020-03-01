https://static.news.ru/photo/e1d09298-5b94-11ea-af2c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России принимаются все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, ситуация находится под контролем. Тем не менее необходимы дополнительные меры, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.

В связи с этим глава государства организовал встречу с руководителями ведущих нефтегазовых компаний, чтобы «посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике».

Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик, — цитирует Путина «Интерфакс».

В совещании принимают участие глава «Газпром нефти» Александр Дюков, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов, а также помощник президента Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый замглавы правительства Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко высказал мнение, что каждому заболевшему россиянину нет смысла делать анализы на коронавирус. В свою очередь Роспотребнадзор заверил, что новых фактов заражения в стране не зарегистрировано.