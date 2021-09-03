Путин заявил о недостаточной помощи развивающимся экономикам

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии ведущие страны мира накачивают свои экономики деньгами вместо того, чтобы помогать развивающимся государствам. Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Посмотрите на уровень дефицитов ведущих экономик — их нет. Они выросли капитальным образом. За счет чего? За счет накачки экономики, и, как результат, они быстрее восстанавливаются. А здесь как раз нужно было подумать обо всех участниках экономической деятельности. Этого пока не хватает, — сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что высокоразвитые страны имеют преимущество при реализации программ вакцинации, поскольку основная часть вакцин производится именно там. Однако для победы над коронавирусом на мировом уровне этого недостаточно, в том числе потому, что новые его очаги могут возникать в Африке, где уровень вакцинации минимален, и оттуда распространяться по всему миру.

Ранее сообщалось, что аптечные сети и местные власти США с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса из-за повреждения ампул, нарушения условий хранения или по другим причинам. Эксперты отмечают, что США потратили впустую гораздо больше доз вакцин, чем имеется во многих более бедных странах. По их словам, богатые страны покупают большое количество вакцин для себя и передают их более бедным странам только в случае образования излишков.