Путин заявил о готовности России продолжить транзит газа через Украину

В России готовы продолжить транзит природного газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время деловой встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Однако, по его словам, необходимо чётко понимать, какой объём природного газа будут закупать на Украине. Транзит газа через соседнюю страну, подчеркнул Путин, будет зависеть от контрактов на поставки и состояния её газотранспортной системы (ГТС).

В то же время президент заверил Меркель в том, что Россия выполнит в полном объёме весь спектр договорённостей по украинскому транзиту даже после её ухода с поста канцлера в этом году.

Немецкий политик в последний раз посетила РФ в качестве канцлера ФРГ. На выборах в бундестаг, которые пройдут во второй половине сентября, она не будет принимать участие.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным призвала его продлить транзит природного газа через территорию Украины после 2024 года. Кроме того, канцлер обсудила с президентом России ситуацию вокруг строительства трубопровода «Северный поток — 2», а также заключённые с США договорённости по проекту.