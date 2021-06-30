«Лукошко когда-то закончится»: Путин ответил на вопрос о раздаче денег

Президент России Владимир Путин во время традиционной прямой линии заявил, что депутаты Госдумы идут на то, чтобы принимать не очень популярные, но необходимые для страны решения. Он объяснил, что нельзя просто раздавать деньги.

Политик напомнил о 90-х годах, когда многое принималось на потребу публики. При этом люди, делающие это, понимали, что не выполнят свои обещания.

Наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянного праздника и раздачи денег. Это самое простое и приятное: как сеятель на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко когда-то закончится, а урожай может ещё не взойти. Потому решения должны приниматься на ясном глазу: профессионально и с чувством ответственности за принятое решение, — отметил президент.

В этом году прямая линия продолжалась 3 часа 49 минут. Политик ответил на 69 вопросов граждан. Всего операторы приняли свыше 2,5 млн обращений россиян.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил о росте трат на экономику России в 2020 году по сравнению с докризисным уровнем в 17%. При этом расходы на социальную политику увеличились на 10% по сравнению с показателями до пандемии коронавируса.