Путин сообщил о нормализации спроса в России после ажиотажа

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации розничного спроса в России «после недолгого ажиотажа», вызвавшего гипертрофированные покупки ряда товаров. Глава страны заверил, что в тяжёлые экономические времена подобное поведение потребителей вполне закономерно, пишет ТАСС. Путин также подчеркнул, что товарные запасы в торговых сетях приходят в норму.

После недолгого ажиотажа по ряду товаров — а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда — розничный спрос пришёл в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются, — заявил Путин.

Ранее глава России на совещании по экономическим вопросам заявил, что санкционная политика экономического блицкрига в отношении РФ провалилась. По словам главы государства, расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране не удалось. Он отметил, что в США и странах Европы наметилось ухудшение экономической динамики.

Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим глава РФ отметил важность укрепления интеграции двух стран в текущей политической обстановке.