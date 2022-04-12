Путин заявил, что ставка ЦБ соответствует макроэкономическим параметрам

Ставка Центрального банка России соответствует показателям макроэкономики, которые сложились в текущих условиях, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сейчас в российской экономике наблюдаются проблемы, так как ставка ЦБ выросла до 20%. Однако представители регулятора решили снизить этот показатель и теперь ключевая ставка находится в соответствии с необходимыми параметрами, пишет РИА Новости.

Есть проблемы, иначе бы ставка ЦБ не выросла бы до 20%. Как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились, — отметил Путин.

Выяснилось, что экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах, заявил Путин на пресс-конференции на космодроме Восточный по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он добавил, что тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать благодаря профессиональной работе экономического блока.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин ранее спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году более чем на 10%. Он отметил, что представители Минфина наряду с членами Министерства экономического развития подготавливают точный прогноз по снижению макроэкономического показателя.