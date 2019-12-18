https://static.news.ru/photo/b4b810e0-bf1a-11e9-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Россия не будет дотировать белорусскую экономику с помощью низких цен на природный газ, пока не решатся все вопросы формирования Союзного государства, считает глава РФ Владимир Путин. Сейчас Минск получает голубое топливо по цене $127 за тысячу «кубов». Остальные европейские партнёры получают ресурс за $200 за тысячу куб. м.

Средневзвешенная цена по России на газ — $70 за тысячу «кубов». $75 — для промышленности и $62 — для населения. <...> И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны, — цитирует лидера корреспондент NEWS.ru.

Руководитель государства добавил, что 90% поставленных задач по созданию Союзного государства не выполнены. Президент отметил, что в некоторых сферах, например социальной, есть определённый прогресс.

Путин также высказался о возможном отказе некоторых лидеров постсоветских республик посетить торжества в Москве по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. По его мнению, это было бы неуважением к павшим.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции главы РФ.