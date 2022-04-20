Путин заявил, что незаконные санкции идут в разрез с принципами ВТО

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Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев прокомментировал NEWS.ru поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить вопрос целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, членство в этих организациях ничего не даёт России и грозит огромными штрафами в условиях взятого сейчас экономического курса на самодостаточность в условиях санкций.

Арефьев заявил, что в ВТО, Международный валютный фонд и Всемирную организацию здравоохранения Россию «затащили» в 1990-е годы. По его словам, в ВТО РФ вступила, перестав выпускать товары, регламентируемые правилами этой...