Путин заявил, что незаконные санкции идут в разрез с принципами ВТО
Александр Чеков
Александр Чеков
17:07, 20 апреля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что незаконные против росcийских металлургов санкции идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО), сообщается на сайте Кремля. Также он поручил подготовить новую стратегию РФ в ВТО до 1 июня. По его cловам, с учётом новых тенденций нужно вносить изменения в структуру производства и поставок отечественной металлургичеcкой продукции.
Уже говорил: нет оснований полагать, что поведение наших партнёров [по санкциям в отношении РФ] принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства, — заявил Путин.
Путин добавил, что поручил правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновлённую стратегию действий России в ВТО.
Ранее заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов потребовал снизить цены на металлопродукцию во время совещания с представителями металлургической отрасли. Он установил допустимую наценку в 20–25%. Кроме того, Евтухов заявил, что с акционерами металлургических компаний в личной форме встретится министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.