Путин заявил, что индексация пенсий в 2022 году превысит уровень инфляции
Президент России Владимир Путин сообщил, что индексация пенсий в следующем году будет проведена выше уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
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Единовременная выплата пенсионерам по 10 тысяч рублей — это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, — напомнил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин призвал правительство России добиться того, чтобы рост экономики страны приобрёл качественный и долгосрочный характер. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.
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