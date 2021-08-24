Путин заявил, что индексация пенсий в 2022 году превысит уровень инфляции

Президент России Владимир Путин сообщил, что индексация пенсий в следующем году будет проведена выше уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Он также потребовал от правительства максимально оперативно организовать начисление пенсионерам единовременных выплат в 10 тысяч рублей. Так, по мнению главы государства, будет оказана поддержка людям в сложившейся непростой ситуации, связанной в том числе с пандемией коронавируса. Путин поручил, чтобы выплаты были произведены без хлопот для людей, без получения дополнительных справок.

Единовременная выплата пенсионерам по 10 тысяч рублей — это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, — напомнил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин призвал правительство России добиться того, чтобы рост экономики страны приобрёл качественный и долгосрочный характер. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.