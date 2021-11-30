Путин заявил, что РФ намерена сокращать долю доллара в расчётах

Президент России Владимир Путин заявил, что государство не откажется от доллара, но будет сокращать его долю в расчётах. Это соответствует общемировому тренду, направленному на увеличение количества резервных валют и необходимость расчётов в национальных валютах. Об этом президент заявил в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!», которое транслировал телеканал «Россия 24».

Мы не отказываемся от доллара. С долларом будем работать, — сказал Путин.

Ранее президент России отметил, что доллар может потерять позиции как мировая валюта. Он объяснил потерю долларом своего положения наращиванием американского госдолга. Это подгоняет инфляцию ещё сильнее. По его словам, если Америка продолжит политику с наращиванием госдолга, то сама подорвёт доверие к доллару. Между тем в мире сокращается как объём расчётов в долларах, так и объём личных резервов стран мира в долларах.

Как говорит финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин, из-за систематического количественного смягчения и политики ФРС доллар действительно может потерять свои позиции из-за роста инфляции и, как следствие, из-за возрастающих издержек бизнеса, государств и частных лиц, хранящих свои сбережения в долларах.