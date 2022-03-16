Путин заверил, что Центробанку не придётся включать «печатный станок»

Доходов федерального бюджета достаточно для финанcирования запланированных проектов, Банку Росcии не придётся печатать деньги. Об этом заявил президент Владимир Путин на cовещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов, проходившем в режиме видеоконференции. Его слова передаёт «Интерфакс».

В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги, — сказал Путин.

По его словам, у страны есть рыночные доходы. Для этого придётся задействовать потенциал бюджетной системы как стимулирующего инструмента. Ключевые трудности связаны с доставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков.

В ходе выступления президент высказал мнение, что главную роль в преодолении текущих проблем экономики в России должен сыграть частный бизнес. Для этого надзорные органы должны снизить административные барьеры для российских предпринимателей.

Властям также поручено не допустить ручного вмешательства в рыночное ценообразование в условиях санкционного давления, поскольку к стабилизации цен должно привести увеличение предложения. Для смягчения последствий «экономической войны» против РФ президент распорядился расширить полномочия губернаторов, создать штабы по экономическому развитию и приказал ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами.