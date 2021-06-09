Путин запустил производство первой очереди Амурского ГПЗ

https://static.news.ru/photo/51cb4ae2-c91d-11eb-b5c7-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

Президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференции дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который строит «Газпром» в районе города Свободный. Общая стоимость этого проекта превышает 1 трлн рублей, передаёт ТАСС.

Создан действительно масштабный, без преувеличения, стратегически важный производственный комплекс. И, конечно, Амурский ГПЗ — это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья. А это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов, — заявил Путин во время торжественной церемонии.

Президент уточнил, что последняя очередь этого огромного предприятия, размещённого на площади в 900 га, будет введена в строй в 2024–2025-х годах.

Он подчеркнул, что в реализации этого проекта принимают участие не только российские компании, но и предприятия Турции, Китая, Индии, Италии, ФРГ, Хорватии, Сербии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. На объектах работают в общей сложности 35 тысяч человек.

Ранее заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в 2021 году роль российского газа в экономике Европы возрастёт. По его словам, холодная зима привела к резкому росту потребления голубого топлива в ЕС и осушению подземных хранилищ газа (ПХГ). «Газпром» рекомендует европейским партнёрам заполнить ПХГ для гарантированной надёжной работы энергетики. В 2020 году объём поставок снизился из-за пандемии, в 2021-м он должен вновь вырасти. При этом ожидается и рост цен.