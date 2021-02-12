Путин выступил против субсидирования экспорта зерна

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент РФ Владимир Путин негативно высказался о субсидировании экспорта зерна на фоне роста мировых цен.

Своё мнение российский лидер высказал во время встречи с редакторами СМИ, кадры которой показали на телеканале «Россия 24».

Но если мы на мировом рынке занимаем определённую нишу и там растут цены, на то же зерно, — мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт! Понимаете, да? Ну хорошо, цены выросли. Но субсидировать-то зачем? — заявил глава государства.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия в последнее время становится всё хуже.

Глава МЭР согласился с мнением президента, отметив, что страны, активно импортирующие продовольствие, в последнее время нарастили закупки продуктов для пополнения резервов, в то время как страны-производители столкнулись с неблагоприятными прогнозами по зерновым.