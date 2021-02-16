Путин высказался о приватизации 1990-х годов

https://static.news.ru/photo/428c9fc4-7100-11eb-868d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что приватизация ради приватизации, как это было в 1990-х годах, неприемлема, она должна быть выгодна экономике.

Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать её структуру, — цитирует ТАСС Путина.

На встрече с лидерами парламентских фракций президент также отметил, что приватизацию нужно проводить в условиях определённой конъюнктуры, «чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть и миллиарды».

Как писал NEWS.ru, приватизацию на территории России необходимо проводить очень аккуратно. Этот процесс нужно запускать только в том случае, если он приведёт к понятным и значимым результатам. Такое заявление 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сделал Владимир Путин. Ранее глава государства отметил, что территория РФ огромна и её необходимо «сшивать» воедино за счёт развития инфраструктуры. Он отметил, что в последнее время гражданам становится сложнее добраться с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Это связано с высокими ценами на авиаперевозки.

Кроме того, национальный лидер высказал своё мнение относительно приватизации, комментируя слова лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова о рисках для экономики страны от указанного процесса. По словам Путина, власти действуют очень аккуратно. Президент подчеркнул, что приватизационные процессы нужны только там, где они могут принести значимый и понятный вклад в развитие той или иной отрасли.