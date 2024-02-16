Путин высказался о высокой ставке ЦБ Путин выразил надежду на временное повышение ставки ЦБ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение ключевой ставки Центробанком — временная мера, передает Кремль. При этом сегодня совет директоров Банка России принял решение оставить ставку на текущем значении — 16% годовых. Ее не стали поднимать впервые с июня прошлого года.

В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим — и правительство, и Центральный банк, — сказал президент.

Глава государства добавил, что в стране выдано свыше 800 кредитов по программе промышленной ипотеки. При этом Россия продолжит расширять механизмы поддержки промышленности, заверил он.

Данные инфляционного давления пока не позволяют снизить ставку. Аналитики ожидали ее сохранения на фоне стабилизации ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ослабить ключевую ставку будет возможно во второй половине 2024 года. Она подчеркнула, что снижение ставки реально после того, как образуется устойчивая тенденция на замедление инфляции в РФ.