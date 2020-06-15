https://static.news.ru/photo/450ec3fa-af0c-11ea-a205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин выразил надежду на эффективное развитие внутреннего туризма. По мнению президента, авиаперевозчики также почувствуют возобновление путешествий граждан по России.

Внутренний туризм будем развивать, постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал. Экономический эффект, — цитирует руководителя государства РИА Новости.

Политик отметил, что оценка гражданами и бизнесом эффективности мер господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) имеет принципиально важное значение.

15 июня президент проводит совещание, посвящённое мерам поддержки экономики в условиях пандемии. Речь, в частности, пойдёт о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми. Помимо этого, будут обсуждаться помощь предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Среди мер поддержки экономики и населения — новый порядок прямых выплат по больничным листам и по детским пособиям начиная со следующего года. Установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день сроком до трёх месяцев.

С июля предлагается обеспечить возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения всяких дополнительных соглашений. Возможность перехода на удалённую работу предлагается предоставить государственным и муниципальным служащим.

Правительство также предлагает создать «социальное казначейство» для реализации мер соцподдержки. В качестве секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать отдельным отраслям субсидиями и госгарантиями.

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7% для фирм, а предприятия гостинично-туристской сферы ждёт возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

При этом эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%. Минэкономразвития также прогнозирует падение доходов россиян, но оно, по данным ведомства, составит 3,8%. Глава министерства Максим Решетников уточнил, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%, а без антикризисных мер его падение составило бы 7,5%.

В начале июня, как писал NEWS.ru, правительство представило Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в следующем году.