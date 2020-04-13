Путин выйдет на видеосвязь с членами Евразийского экономического совета

https://static.news.ru/photo/5a7f3ade-7d6c-11ea-a799-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 14 апреля примет участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. Она пройдёт в формате видеоконференции.

Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств-членов Евразийского экономического союза, — сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета, добавили в Кремле.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация существует с 2014 года. Её смысл в экономической интеграции государств на манер Евросоюза. Договор о ЕАЭС провозглашает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончалось 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов, писал NEWS.ru.