https://static.news.ru/photo/4df56c32-41be-11ea-a016-fa163e074e61_660.jpg Вагит Алекперов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, 28 января глава государства будет проводить различные встречи и совещания, из которых публичным станет «визит к нему Алекперова». Он напомнил, что ЛУКОЙЛ является «крупнейшей частной нефтяной компанией, которая активно развивается на рынке», передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, ЛУКОЙЛ хочет получить доступ к трём участкам в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Соответствующее письмо Алекперов направил Путину.