Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, 28 января глава государства будет проводить различные встречи и совещания, из которых публичным станет «визит к нему Алекперова». Он напомнил, что ЛУКОЙЛ является «крупнейшей частной нефтяной компанией, которая активно развивается на рынке»,
Как ранее писал NEWS.ru, ЛУКОЙЛ хочет получить доступ к трём участкам в западной части российского сектора Каспийского моря для геологического изучения. Соответствующее письмо Алекперов направил Путину.
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