Путин: Власти не планируют изменять налогообложение для нефтяной отрасли

https://static.news.ru/photo/f295ee00-19eb-11eb-952d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти не планируют в ближайшее время вносить какие-либо значимые изменения в систему налогообложения нефтяной отрасли, заявил президент страны Владимир Путин.

Что касается изменений в сфере налогообложения в области энергетики, нефтедобычи в данном случае, они у нас произведены, и в ближайшее время мы ничего такого серьёзного не планируем, — сказал он, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Президент отметил, что недавнее введение налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний было необходимой мерой для того, чтобы компенсировать уровень господдержки и льгот, предоставленных отрасли государством.

Путин подчеркнул, что главная цель этой меры — стимулировать нефтедобывающие компании к освоению новых месторождений и развитие новых проектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и химиков, а также об отмене льгот для нефтяников. В частности, документ предполагает отмену с 2021 года льготы для выработанных и зрелых нефтяных месторождений и послабления при добыче сверхвязкой нефти. Также предлагается уточнить режим налога на дополнительный доход (НДД).