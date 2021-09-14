Путин: важно сохранить макроэкономическую стабильность в России

Президент РФ Владимир Путин надеется, что Госдума и правительство продолжат взаимодействовать, опираясь на принципы макроэкономической стабильности. По словам российского лидера, важно сохранить необходимые для стабильности экономики и социальной сферы принципы макроэкономических требований. Об этом глава государства высказался на совещании с членами правительства и руководством «Единой России». Его слова приводит ТАСС.

Путин прокомментировал выступление председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова. Президент указал, что председателю удалось выстроить отношения с правительством таким образом, чтобы во время дискуссии или даже споров добиваться того, что поддерживается ЕР.

При этом Макаров, по словам президента, решал эти вопросы так, чтобы не нарушать «главного принципа работы правительства в последние годы». Таковым, по мнению российского лидера, и является сохранение макроэкономической стабильности.

Мне бы хотелось надеяться, что и в будущем эта работа будет продолжена и вы будете строить её именно таким образом, — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия накопила достаточно ресурсов, чтобы в среднесрочной перспективе повысить уровень проживания российской семьи до европейских стандартов. Об этом сказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он считает, что для этого есть всё, но нужны мобилизация жителей городов и другое взаимодействие их с управляющим составом.